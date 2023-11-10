شكرا لقرائتكم خبر عن "المصريين الأحرار" يقرر تقليص الدعاية الانتخابية وتخصيص المصروفات لاحتياجات غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل تقليص أوجه الدعاية بانتخابات الرئاسة المقبلة للحد الأدنى وتخصيص المصروفات لتوفير احتياجات وإمداد الأشقاء فى قطاع غزة المحاصر، وذلك في ضوء توجيهات عبد الفتاح السيسي المرشح الرئاسي تخفيض أوجه الدعاية وتوجيه الدعم لصالح أهالى غزة.

وقال حزب المصريين الأحرار في بيان صحفى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتعامل مع القضية الفلسطينية باهتمام بالغ باعتبارها قضية القضايا، وكافة مواقف مرشحنا الرئاسي خير شاهد على القيادة الرشيدة والإدارة الحكيمة.

وتوجه الحزب رئيساً وقيادة وأعضاء بخالص التحية والشكر للرئيس على جهوده الرامية للسلام والمساندة بكل قوة للأشقاء والجوار فى كافة المحن والضيقات ويرسخ قواعد جذورها الاخاء و نبراس الإنسانية والعطاء.

ووجه الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار كافة المواقع التنظيمية مركزيا وفرعية بتخفيض الدعاية المضيئة والمؤتمرات الجماهيرية والاكتفاء برفع بنرات في مواقع حيوية وحملة طرق الأبواب والندوات والتلاحم المباشر مع الشارع في فترة الدعاية تنفيذاً لتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإدخار نفقات الدعاية لصالح الإمدادات ودعم أشقاء فلسطين.

وأوضح رئيس حزب المصريين الأحرار إنه سيعمل علي توفير إمدادات إغاثية طبية وغذائية وتسليمها للتحالف الوطنى للعمل الأهلي في ضوء تضافر الجهود لتوصيل كافة أوجه الدعم للأخوة الفلسطينيين.

وأشار إلي أن الحزب سيكثف جهوده علي الارض للتواصل مع الشارع واستخدام كافة أوجه استراتيجيات إدارة الحملات الانتخابية الحديثة في دعم مرشحه الرئاسي والتعاون البناء مع الحملة الرسمية، حفظ الله مصر واشقائها من كل سوء.