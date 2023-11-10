شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مواطن بإيطاليا تجتمع لبحث سبل دعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" في إيطاليا مؤتمرا لدراسة عمل الحملة في الفترة المقبلة وذلك للوصول لأفضل برنامج عمل لحشد أبناء الجالية المصرية فى إيطاليا للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت سناء المغازى، منسقة الحملة فى إيطاليا، إن أعضاء الحملة أظهروا استعدادا كبيرا للعمل على الأرض وحشد المواطنين المصريين فى كل الأراضى الإيطالية للمشاركة في العملية الانتخابية والتصويت للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضافت المغازى، أن أبناء الجالية المصرية فى إيطاليا والتي هي الجالية الأكبر في أوروبا يدركون خطورة المرحلة ويؤمنون إيمانا راسخا بأهمية إعادة انتخاب الرئيس السيسي لدورة جديدة ليظل يرأس القيادة السياسية والتنفيذية فى مصر لاستكمال المسيرة الرائعة التي بدأها وحقق فيها نجاحات كبيرة وللخروج بالمنطقة مما هي فيه من تحديات وأخطار كبيرة.