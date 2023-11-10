شكرا لقرائتكم خبر عن الدقهلية تشهد انطلاق أولى مؤتمرات المرشح الرئاسى عبد السند يمامة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد محافظة الدقهلية، انطلاق المؤتمر الأول للمرشح الرئاسى عن حزب الوفد الدكتور عبد السند يمامة، والمقرر انطلاقه فى تمام الساعة 4 مساء.

يأتى ذلك تزامنا مع إعلان الهيئة العليا المصرية للانتخابات، بدء فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين علي مقعد رئيس الجمهورية، وبدأ المرشحين في إنطلاق حملاتهم الدعائية.

ويعقد المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، أولى مؤتمراته الانتخابية، اليوم الجمعة، بقرية ميت فارس التابعة لمركز بني عبيد، في محافظة الدقهلية.

وقال المستشار طارق عبد العزيز، نائب رئيس الهيئة البرلمانية للوفد بمجلس الشيوخ، إن الحزب سيدشن حملته الانتخابية من محافظة الدقهلية، تحت شعار غزة في قلب الوفد، وذلك تماشيًا مع الظروف التي تمر بها المنطقة العربية.

وأضاف عبد العزيز، أن الحزب قرر أن تكون مؤتمراته متلاحمة مع قضايا الأمة، وسيتم عقد المؤتمر في اليوم السابق للقمة العربية التي ستقام في الرياض، وسيتضمن عرض فيلم تسجيلي عن المجازر التي تحدث في غزة.

وكان قد صرح الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي خلال لقاء تليفزيوني: إن مصر في مرتبة متأخرة اقتصاديا بين الدول لذلك برنامجي الإنتخابي يعالج المشاكل الإقتصادية، من خلال متخصصين وفديين وغير وفديين، ويعتمد على كثير من التفاصيل والتي جميعها بمثابة حلول للمشاكل التي يعاني منها المواطن.

وأضاف يمامة خلال تصريحاته، أنه حال فوزه بالانتخابات الرئاسية سيغير السياسات من خلال تشكيل حكومي كامل، كما سيتوقف نهائيا عن الاقتراض ويوقف العمل مع صندوق النقد الدولي نهائيا، موضحا أن مصر قادرة على تحمل هذه القرارات سياسيا من أجل الخروج من الأزمة الاقتصادية.