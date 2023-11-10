من نصدق الوزير أو المرسوم في الجريدة الرسمية؟

خلافاً لما يروّجه وزراء ان سفراتهم الى الخارج هي على نفقتهم، فان مرسوماً صدر، حسب ما علمت "النشرة"، قبل ايام يحمل الرقم ١٢٤٥٣ قضى باعطاء سلفة خزينة قيمتها ٣ مليارات ليرة لبنانية لتغطية نفقات سفر احد اعضاء الحكومة الى واشنطن. وتضمن المرسوم تنبيهاً لعدم استعمال السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي أُعطيت من اجلها!.

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