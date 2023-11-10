"الأونروا": ليس لدينا أي نية لنقل خدماتنا أو مدارسنا الى خارج مخيم عين الحلوة والإجراءات الحالية مؤقتة

أصدرت وكالة "الاونروا"، بيانا، حول العام الدراسي لطلاب مخيم عين الحلوة، اوضحت فيه انه "في اطار متابعتها للهواجس التي أثارها المجتمع المحلي في مخيم عين الحلوة بخصوص تشغيل المدارس باعتماد نظام الفترتين، تواصلت إدارة الأونروا في منطقة صيدا وبرنامج التعليم مع ممثلي اللجان الشعبية، والمجتمع المحلي ومجلس الأهل".

وكشفت الوكالة، أن "اللقاءات خلصت إلى أنه ليس لدى الأونروا أي نية لنقل خدماتها أو مدارسها خارج المخيم، فالإجراءات الحالية ذات طبيعة مؤقتة وتستمر لعدة أسابيع وبحد أقصى ثلاثة أشهر".

وذكرت أنه "خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، ستقوم الأونروا بإجراء تقييم للمخاطر المحتملة الناجمة عن مخلفات الاشتباكات في أربع مدارس في المجمع الجنوبي (قبية والفالوجة ومرج بن عامر وحطين). بعد ذلك، سيقوم مهندسو الأونروا بتقييم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وتحديد الخطوات الأساسية لإعادة تأهيل هذه المدارس. وسيبدأ برنامج التعليم بتشغيل المدارس بمجرد الانتهاء من أعمال اعادة التأهيل. ننوه الى ان هذه الاجراءات ملزمة لجميع وكالات الأمم المتحدة وفقًا للبروتوكولات الأمنية المعتمدة".

ولفتت الى أنه "خلال هذه الفترة من تعليم الطلاب في المدارس خارج المخيم، ستوفر الأونروا مساعدة بدل مواصلات للطلاب بقيمة 20 دولارًا أميركيًا شهريا. سيتوقف تقديم هذه المساعدة بمجرد عودة الطلاب إلى المدارس داخل المخيم. سيكون صرف مساعدة بدل المواصلات مرتبطاً بالحضور الفعلي للطلاب المسجلين في هذه المدارس".

وشددت الوكالة، على أنه "سيتم استثناء طلاب مدرستي الناقورة ومرج بن عامر من هذه المساعدة لأنهم يستفيدون من خدمات المواصلات التي تقدمها الأونروا. إن الاقتراح المقدّم لاستبدال خدمة المواصلات التي توفرها الأونروا حالياً لطلاب مدرستي الناقورة ومرج بن عامر بمساعدة نقدية كبدل مواصلات سوف يتم النظر به في وقت لاحق".

وكشفت أن "الأونروا تقوم حاليا باتخاذ تدابير لتحسين ترتيبات نظام الفترتين الحالي، ومعالجة مختلف الهواجس من دون التأثير على تعلم الطلاب. سنفيدكم لاحقاً بهذه الاجراءات".

وأشارت الى ان "الحرص على تعليم أطفال عين الحلوة هو مسؤولية مشتركة تشمل إدارة الأونروا والمعلمين ومديري المدارس وأولياء الأمور والطلاب والمجتمع بأكمله. نحن نعتمد على دعم الجميع لضمان عدم انقطاع التعليم لأطفالنا".