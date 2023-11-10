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"حزب الله": استهدفنا تجمُّعين إسرائيليَين بين حدب البستان وبركة ريشة وفي حرش الضهيرة ‏وحقّقنا ‏إصابات مباشرة

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أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم ‏تجمعين ‏لقوات الاحتلال، الأول بين حدب البستان وبركة ريشة، والثاني في حرش الضهيرة ‏بالأسلحة الصاروخية وحقّقوا ‏فيهما إصابات مباشرة".‏

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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