الجيش: إحباط عملية تهريب أشخاص بطريقة غير شرعية مقابل شاطىء طرابلس

أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أنه "بتاريخ 10/ 11/ 2023، تمكنت دورية من القوات البحرية في الجيش مقابل شاطىء طرابلس من إحباط عملية تهريب أشخاص بطريقة غير شرعية عبر البحر، ومن إنقاذ 29 مهاجرًا جميعهم من الجنسية السورية كانوا على متن المركب أثناء تعرضه للغرق".

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