"وول ستريت جورنال" عن ضابط إسرائيلي: المراحل الأكثر تعقيدا من الحرب ربما لم تبدأ بعد

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن ضابط إسرائيلي، أن "المراحل الأكثر تعقيدا من الحرب ربما لم تبدأ بعد، وكلما توغلنا أكثر أصبحت المعركة أصعب".
كذلك نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصدر آخر، أن "مجتمع الاستخبارات الأميركي يشكك في قدرة إسرائيل على تحقيق هدفها بالقضاء على حماس"، لافتاً الى أن "حملة إسرائيل قد تلحق ضررا بحماس وبنيتها لكنها لن تستطيع القضاء على أيديولوجيتها".
وفي السياق، نقلت الصحيفة عن مسؤول في الكونغرس الأميركي أن "الهدف الأكثر واقعية هو شراء إسرائيل الأمن لسنوات لكن ليس إلى الأبد".
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