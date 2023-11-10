أشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، الى أننا "نتابع عن كثب عمل الوكيل الايراني انطلاقًا من سوريا ضد إسرائيل، فبغض النظر عن اسم هذه الجهة فان النظام السوري يتحمل كامل المسؤولية عما ينطلق من اعتداءات ارهابية ضد اسرائيل".
وأكد أدرع، أن "الجيش الإسرائيلي سيرد بقوة ضد كل محاولة لاستهداف إسرائيل".
كانت هذه تفاصيل خبر أدرعي: النظام السوري يتحمل المسؤولية عما ينطلق من اعتداءات ضدنا وسنرد بقوة ضد كل محاولة لاستهدافنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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