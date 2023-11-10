أدرعي: النظام السوري يتحمل المسؤولية عما ينطلق من اعتداءات ضدنا وسنرد بقوة ضد كل محاولة لاستهدافنا

أشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، الى أننا "نتابع عن كثب عمل الوكيل الايراني انطلاقًا من سوريا ضد إسرائيل، فبغض النظر عن اسم هذه الجهة فان النظام السوري يتحمل كامل المسؤولية عما ينطلق من اعتداءات ارهابية ضد اسرائيل".

وأكد أدرع، أن "الجيش الإسرائيلي سيرد بقوة ضد كل محاولة لاستهداف إسرائيل".