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قمة مرتقبة بين الرئيسين الصيني والأمريكي لـ«تذليل سوء الفهم»

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دار الخليج 0 تبليغ

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن- أ.ف.ب

يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن، نظيره الصيني شي جين بينغ، في 15 تشرين الثاني/نوفمبر في منطقة سان فرانسيسكو، مع تجديد التأكيد على رفض «النزاع» أو «حرب باردة» مع بكين.

وأوضح مسؤول أمريكي كبير أكد الاجتماع خلال لقاء مع صحفيين الخميس: «هدفنا هو محاولة اتخاذ إجراءات لإحلال الاستقرار في العلاقة بين الولايات المتحدة والصين وتذليل بعض سوء الفهم وفتح قنوات تواصل جديدة».

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