شكرا لقرائتكم خبر عن قمة مرتقبة بين الرئيسين الصيني والأمريكي لـ«تذليل سوء الفهم» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن- أ.ف.ب

يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن، نظيره الصيني شي جين بينغ، في 15 تشرين الثاني/نوفمبر في منطقة سان فرانسيسكو، مع تجديد التأكيد على رفض «النزاع» أو «حرب باردة» مع بكين.

وأوضح مسؤول أمريكي كبير أكد الاجتماع خلال لقاء مع صحفيين الخميس: «هدفنا هو محاولة اتخاذ إجراءات لإحلال الاستقرار في العلاقة بين الولايات المتحدة والصين وتذليل بعض سوء الفهم وفتح قنوات تواصل جديدة».