شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إسرائيلية تكشف عدد الجنود الجرحى في غزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، الجمعة، أن أكثر من 100 جندي إسرائيلي أصيبوا بجروح خطرة منذ بدء العملية البرية شمال قطاع غزة، قبل أسبوعين.

وقالت الصحيفة إن نحو 250 جندياً أصيبوا خلال العملية البرية، أكثر من 100 منهم في حالة خطرة، أو بحاجة ماسة للإخلاء.

وأضافت أن الأسباب الرئيسية لمقتل الجنود هي الإصابة المباشرة بالنيران، أو نتيجة شظايا، أو الصواريخ المضادة للدبابات.

وفي وقت سابق، الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي خلال المعارك شمال قطاع غزة، الليلة الماضية.

وقال الجيش في بيان إن الرقيب جلعاد روزنبليت (21 عاماً) -وهو مسعف عسكري في الكتيبة 52- قتل خلال عملية عسكرية شمال القطاع. وأشار إلى أنه منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي قتل 354 جندياً وضابطاً إسرائيلياً.