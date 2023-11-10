شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو| متظاهرون يحرجون بايدن: عليك وقف حرب الإبادة في غزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجد الرئيس الأمريكي جو بايدن نفسه محاطاً بأكثر من ألف متظاهر مؤيد للفلسطينيين، الخميس، بعدما وصل إلى مدينة شيكاغو للحديث عن ملف الوظائف الأمريكية.

وقالت صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية إن عدداً كبيراً من المتظاهرين كانوا يحملون لافتات كتب عليها «جو الإبادة الجماعية»، و«نقف مع فلسطين»، كما طالبوه بالضغط من أجل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس. وكان البعض الآخر يصرخ بالقول: «سنتذكر هذا يا جو بايدن، لن تحصل على أصوات في نوفمبر المقبل».

وقبل ذلك بساعات، وفي معقل آخر للديمقراطيين، تجمع أكثر من 100 متظاهر خارج فندق فخم بوسط مدينة بوسطن لمطالبة نائبة الرئيس كامالا هاريس بأن تفعل الشيء نفسه، وفق تقارير صحفية. وجاءت هذه الاحتجاجات بالتزامن مع إعلان البيت الأبيض موافقة إسرائيل على هدن إنسانية مؤقتة في غزة.