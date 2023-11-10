شكرا لقرائتكم خبر عن هيلاري كلينتون: هكذا يتحقق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ”الخليج 365” - وكالات

قالت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، الخميس، في منتدى اقتصادي في سنغافورة، نظمته «بلومبيرغ»: إن الإسرائيليين والفلسطينيين في غزة يحتاجون إلى قيادة جديدة، لإتاحة إمكانية السلام بين الطرفين.

وذكرت كلينتون، لـ«بلومبيرغ»: أن الإسرائيليين والفلسطينيين في حاجة إلى قيادة جديدة من أجل الحصول على فرصة للتوصل إلى اتفاق سلام، بمجرد انتهاء الحرب الحالية في قطاع غزة.

وقالت وزيرة الخارجية السابقة: «عندما تتحدث عن اتفاق سلام، وخاصة حل للدولتين عليك تهيئة البيئة التي توجد فيها فرصة لإحياء عملية السلام».

وأوضحت كلينتون «حماس لا تهتم بهذا المقترح ولا تهم به، هي فقط مهتمة بتدمير إسرائيل، لا اعتقد أن حماس ستكون شريكاً في أي نوع من السلام أو حل الدولتين، لكن السلطة الفلسطينية قد تعود مرة أخرى لإدارة قطاع غزة».

وتابعت: «كما أعتقد أنه سيتعين على الإسرائيليين أن يقرروا بشأن قيادتهم، ستكون هناك تحقيقات حول ما حدث في السابع من أكتوبر، وكذلك ما أدى إلى حدوثه أصلاً».

كما تناولت كلينتون الصراع الرئيسي الآخر في العالم في الوقت الحالي بين روسيا وأوكرانيا، وحثت الولايات المتحدة وأوروبا على الاستمرار في هذا المسار، حيث تواجه المساعدات العسكرية الإضافية للجمهورية السوفيتية السابقة، موجة من الشكوك في واشنطن.