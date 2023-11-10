شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة تغمر منازل شمالي فرنسا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فرنسا- رويترز

تسببت أمطار غزيرة هطلت على مدى أيام شمالي فرنسا في فيضان الأنهار المحلية وإغراق منازل، ما أدى إلى إجلاء السكان، بينما أعلنت أكثر من 100 بلدة حالة تأهب قصوى.

وتم إغلاق نحو 200 مدرسة في المنطقة واضطر عمال الإغاثة أيضاً إلى نقل الماشية.

وقال كريستوف بيتشو وزير البيئة الفرنسي: إن عشرات البلدات ستعد الآن في حالة التعامل مع كارثة طبيعية ما يُسهل على أولئك الذين تضررت منازلهم أو أعمالهم جراء الفيضانات الاستفادة من تغطية التأمين.