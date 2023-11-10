انت الان تتابع خبر قائمة العراق لمواجهتي إندونيسيا وفيتنام ضمن تصفيات آسيا والمونديال والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وضمت القائمةُ كلاً من: "جلال حسن، فهد طالب، أحمد باسل، فرانس بطرس، سعد ناطق، علي عدنان، ريبين سولاقا، حسين علي، مصطفى سعدون، أحمد يحيى، ميرخاس دوسكي، أمجد عطوان، أحمد علي، أسامة رشيد، أمير العماري، إبراهيم بايش، حسن عبد الكريم، دانيلو السعد، يوسف أمين، بشار رسن، علي جاسم، أيمن حسين، علي الحمادي، مهند علي وباشانغ عبدالله".ومن المؤمل أن يغادرَ وفدُ المنتخب الوطنيّ إلى البصرة مساء الأحد المقبل، ومع التحاقِ اللاعبين المحترفين في الأيام المقبلة (الأحد - الثلاثاء) حسب جدول مبارياتهم والتزاماتهم مع أنديتهم، وخط سير رحلاتهم التي تمّ تأمينها في الوصولِ إلى البصرة.

يذكر أن منتخبنا الوطنيّ سيواجه إندونيسيا في ملعبِ البصرة الدوليّ يوم 16/11، ثم يتوجه بعد ذلك إلى هانوي لمُواجهةِ فيتنام في 21/11.

