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نقيب المحامين لـ السومرية: اغتيال "النعيمي" جريمة بشعة (صور)

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت اللامي لمراسل السومرية، خلال وقفة نقابة المحاميين العراقيين في محكمة استئناف الكرخ، إن "الجريمة التي طالت أحد المحامين من مكتب انتداب المحمودية تعتبر واحدة من الجرائم البشعة".

وأضافت، "عزاؤنا ان القوات الامنية تمكنت من القاء القبض على الجناة خلال وقت قياسي، وتم تدوين اقواله من قبل الجهات القضائية، وهذا برمته يعتبر نصراً للأجهزة الامنية والجهات القضائية".


في السياق، طالب محامون "بضرورة التنسيق الاكبر بين المحاميين والاجهزة الامنية لضمان حمايتهم وتجنب الاعتداء عليهم، بالإضافة إلى ضرورة أن تكون هناك إجراءات أمنية أكثر دقة لحماية هذه الشريحة اسوة بالموظفين في القطاع الحكومي".

ومساء يوم أمس الخميس، أعلنت نقابة المحامين، اغتيال المحامي عدنان النعيمي طعنا بالسكاكين في مكتبه بمنطقة الدورة في بغداد. لتعلن وزارة الداخلية اليوم الجمعة، الإطاحة بالمتهمين في الجريمة، خلال وقت قياسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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