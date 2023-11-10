انت الان تتابع خبر ضابط في شرطة صلاح الدين "متورط" بتنظيم معاملات قروض وهمية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للدائرة ورد لـ الخليج 365، أنَّ "فريق التحرّي الخاصّ في مكتب تحقيق صلاح الدين الذي انتقل إلى مصرف الرشيد - فرع طوز خورماتو، تمكَّن بعد القيام بأعمال التحرّي والمُتابعة والتدقيق وجمع الأوليَّات من ضبط (١٠) معاملات قروضٍ وهميَّةٍ تمَّ تنظيمها من قبل المصرف دون علم المُقترضين والكفلاء".وأضافت أنَّ "مدير حسابات قيادة الشرطة السابق الذي يحمل رتبة عقيد قام بتزويد المصرف بالمُستمسكات الشخصيَّة العائدة إلى (١٠) مُنتسبين في قيادة الشرطة دون علمهم وحضورهم، لافتةً إلى تزوير بصمات المُنتسبين وتواقيعهم بتواطؤ مع مُوظَّفين في المصرف، حيث تمَّ صرف مبالغ القروض لأشخاصٍ آخرين؛ لغرض شراء سيَّارات من شركةٍ مُتعاقدةٍ مع الإدارة العامَّة لمصرف الرشيد، فيما يتمُّ الاستقطاع من رواتب المُنتسبين".

وتابعت أنَّ "قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدر أوامر استقدامٍ بحقّ مدير حسابات قيادة الشرطة السابق ومدير مصرف الرشيد - فرع طوز خورماتو سابقاً، وفق أحكام المادة (٢٨٩ و ٢٩٢) من قانون العقوبات".

ولم يتطرق بيان هيئة النزاهة إلى أسماء المتهمين الذين وردت صفاتهم أعلاه.

