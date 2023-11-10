أحزاب ونواب يشيدون بتوجيه أموال الدعاية الانتخابية بحملة السيسي لصالح غزة

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القاهرة - سامية سيد - أشاد المهندس أحمد حلمى، القيادي بحزب مصر أكتوبر، بقرار الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي توجيه أموال الدعاية الانتخابية لنصرة الأشقاء فى فلسطين، قائلا: قرار ليس بجديد على الرئيس السيسي فهو دائما يرى الأمور ببعد إنساني واستراتيجى".

وأضاف "حلمي" في بيان له، أن التوجيهات تعكس حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على إيصال المساعدات الإغاثية للشعب الفلسطيني للتخفيف من المعاناة التي يعيشها الأشقاء في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي، موضحا أن التوجيهات تؤكد للعالم أجمع حرص الدولة المصرية على تسخير وتقديم كافة أوجه الدعم للاشقاء في فلسيطن.

وأشار القيادي بحزب مصر أكتوبر، إلى أن القيادة السياسية تضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها، حيث تبذل جهود مضنية منذ اليوم الأول لاندلاع الحرب وتكثف اتصالاتها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لحماية المدنيين، مؤكدا أن الدولة المصرية ستظل المدافع الأول عن القضية الفلسطينية.

وثمن حلمى تصريحات رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بأن القضية الفلسطينية بالنسبة للمرشح ليست قضية انتخابية ولا مجال فيها لأي مزايدات، مؤكدا أن الدولة المصرية لن تتخلى عن القضية الفلسطينية وستظل تدافع عن الشعب الفلسطيني حتى يحصل على حقوقه المشروعة.

وثمن النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، قرار المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي المتمثل في توجيه حملته الانتخابية بتخفيض تكاليف الدعاية للحملة الانتخابية، ودعوة كافة الأحزاب والجهات المؤيدة للحملة، بالتبرع بتلك الأموال إلى حسابات المؤسسات والجمعيات الأهلية لدعم أهالي قطاع غزة. وأضاف السادات في بيان له، بأن هذا القرار ليس جديدا على حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والذي دائما ما يضرب أروع الأمثلة في الإنسانية سواء الداخل أو الخارج، مؤكدا بأن حملة الرئيس السيسي تلقى تفاعلا كبيرا من جموع المصريين. وأوضح بأن القيادة السياسية تضع القضية الفلسطينية في أولوياتها، وتبذل جهود عديدة لوقف الاعتداءات الوحشية من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأبرياء من الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن الرئيس السيسي حريص على اتخاذ ما يراه من قررات تؤكد تضامن وتكامل وتضافر الجهود لدعم ومساندة الأشقاء. وأشاد السادات بكلمة المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، وتأكيده على رفض التهجير القسري للفلسطينيين إلى أرض سيناء بشكل قاطع، فضلا عن التأكيد على أن القضية الفلسطينية بالنسبة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ليست قضية انتخابية ولا مجال فيها لأي مزايدات. وأشاد النائب محمد صلاح البدري، عضو مجلس الشيوخ، بتوجيه المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لحملته الانتخابية برئاسة المستشار محمود فوزي بخفض التكاليف الدعائية للحملة الإنتخابية لصالح تكثيف المساعدات لأهالي قطاع غزة، مع دعوة الأحزاب والأطراف الداعمة لها، للتبرع بتلك الأموال إلي حسابات المؤسسات والجمعيات الأهلية لدعم أشقائنا الفلسطينيين. وأضاف " البدري" فى تصريحات له اليوم، أن تلك الخطوة بخفض تكاليف الدعاية، يؤكد الحرص الشديد من الرئيس السيسي على موقفه الداعم للقضية الفلسطينية، وتعبيرًا عن الإرادة الشعبية المساندة لحقوق الشعب الفلسطينية واستكمالا لموقف مصر المشرف من القضية الفلسطينية، مؤكدا ان مصر كانت ولازالت الداعم الاول للقضية الفلسطينية التي هي قضية كل العرب. وطالب عضو مجلس الشيوخ المجتمع الدولي والمنظمات الاممية والحقوقية بسرعة التدخل لوقف اطلاق النار وعمل هدنة إنسانية حقنا للدماء، منوها أن ما قامت به قوات الاحتلال من قصف عشوائي وحصار كامل على القطاع تجاوز مبدأ الدفاع عن النفس إلى جرائم حرب ومخالفة للقوانين والمواثيق الدولية. وثمن موقف مصر الثابت فى ظل قيادتها الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تبذل قصارى جهدها ومساعيها وتسخر كافة إمكانياتها لمساعدة الأشقاء، مؤكدا أن مصر دائما سباقة لمساعدة الأشقاء والأصدقاء، مطالبا المجتمع الدولي بالاستجابة لمطالب مصر فى وقف إطلاق النار وعمل هدنة إنسانية وإيجاد حلول جذرية للازمة بحل الدولتين والعودة لحدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وثمنت الدكتورة زينب نوار، وكيل اللجنة الاستشارية للتنمية الاقتصادية بحزب حماة الوطن، ومدرس الاقتصاد بجامعة مصر المعلوماتية، إعلان المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تخفيض نفقات الدعاية الإنتخابية للحملة وتوجيهها لدعم الأشقاء بفلسطين، وحث كافة الأحزاب والنقابات والمؤسسات المؤيدة للرئيس بتوجيه تبرعاتها للحملة للتبرع بها للجمعيات والمؤسسات الداعمة للأشقاء الفلسطينيين وعلى رأسهم مؤسسة حياة كريمة.

وأضافت نوار ، في بيان لها اليوم، الجمعة، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي لمثل هذا القرار وفي هذا التوقيت، هو قرار إنساني من الدرجة الأولى، وبرهانا واضحا لمدى دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضية الفلسطينية ليس فقط على المستوى السياسي، ولكن أيضا على المستوى الإنساني، مشيرة إلى أن الرئيس أتخذ مواقف حاسمة لا يشوبها الغبار بشأن القضية منذ بداية الأزمة.

وقالت القيادية بحزب حماة الوطن، إن الرئيس السيسي يشعر بمعاناة أهل غزة، وما وجدوه من صعوبات تنشق لها الصدور جراء الإعتداء الغاشم من جانب جيش الإحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن الرئيس يتعامل مع الأزمة كأولوية أولى لمصر، ولم يتهاون في طرق بابا من شأنه تهدئة الأوضاع وإعادة السلام للأشقاء بغزة، ووقف صامدا أمام ضغط دولي لا يحتمل، وما زال يقدم الرئيس دعمه الكامل للأشقاء العرب وبشتى الطرق.

وذكرت نوار، أنه على الرغم من التحديات الدولية والإقليمية والداخلية كذلك خلال السنوات القليلة الماضية والتي تسببت في زعزعت استقرار دول عظمى إلا أن الرئيس السيسي استطاع الخروج بمصر من كل هذه الأزمات.

ولفتت نوار إلى أن دعمنا للرئيس لم يأت من فراغ، وإنما لمواصلة ما قدمه من جهود ونجاحات شهدتها البلاد منذ توليه مقاليد الحكم، على كل المستويات داخليا وخارجيا، بجانب استكمال مسيرة البناء والتنمية التي طالت جميع المحافظات وكافة المجالات، مشددة على أن الرئيس هو الأقدر على تولي رئاسة البلاد في هذه المرحلة لاستكمال المسيرة ومواجهة التحديات القائمة والحفاظ على الأمن القومي المصري.