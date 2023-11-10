شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد لافتات الدعاية الانتخابات للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي بالقليوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل أعضاء حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رقم 1 فى قائمة المرشحين لانتخابات الرئاسة برمز النجمة، نشر وتعليق لافتات الدعاية بشوارع وميادين محافظة القليوبية، اليوم الجمعة، وذلك في أعقاب إصدار الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم 28 لسنة 2023، بشأن القائمة النهائية للمرشحين وبالتزامن مع بدء الدعاية الانتخابية للمرشحين والتي تبدأ فى نفس اليوم.

وانتشرت اللافتات الدعائية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالطرق الرئيسية، ومنها طريق شبرا بنها الحر، وطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، وطريق محور العصار بشبرا الخيمة، وأيضا محور العبور الرئيسي، بالإضافة إلى ميادين وشوارع محافظة القليوبيو لافتات الدعاية الانتخابية للمرشح لرئاسة الجمهورية، وذلك مع بدء الدعاية الانتخابية فى السباق الرئاسى، حسب ما أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات.

ورصد ”الخليج 365” انتشار اللافتات فى شوارع فريد ندا ببنها، وشارع الاستاد ببنها، وشارع 135 بشبرا الخيمة، وشارع عرابي بشبرا الخيمة، وغيرها من الشوارع، وذلك برعاية مسئولى حزب مستقبل وطن الذين يقومون بتعليق اللافتات بالعديد من الميادين والشوارع في مختلف انحاء محافظة القليوبية.

وكانت انطلقت أمس الخميس الدعاية الانتخابية للمرشحين فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، رسميا، والتى تستمر حتى قبل يومين من الاقتراع فى الداخل الموافق 8 ديسمبر، وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، اليوم القرار رقم 28 لسنة 2023، بشأن القائمة النهائية للمرشحين، والذى تم نشره اليوم الخميس فى الجريدة الرسمية.