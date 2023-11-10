"النشرة": إصابة مواطن بجراح طفيفة بيده من جراء قصف الجيش الإسرائيلي في بلدة حولا

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب عن إصابة مواطن بجراح طفيفة بيده من جراء قصف الجيش الإسرائيلي ظهر اليوم في بلدة حولا.

وفي وقت سابق، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي أطراف بلدة ميس الجبل ووادي السلوقي وأطراف بلدة حولا.

ويأتي ذلك في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية عبر القصف منذ 8 تشرين الأول الماضي، حيث تسببت هذه الاعتداءات بخسائر في الأرواح وخسائر مادية وزراعية.