أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أن "المقاومة ‏الإسلامية نفذت اليوم هجوماً ضد قوات ‏الاحتلال الإسرائيلي بواسطة ثلاث مسيرات هجومية، فاستهدفت الاولى ثكنة يفتاح قديش ( قرية ‏قدس اللبنانية المحتلة ) فيما استهدفت الطائرتان الاخريان تجمعا مستحدثا في شرق مستعمرة ‏حتسودت يوشع (قرية النبي يوشع اللبنانية المحتلة) وحققوا فيهما اصابات مؤكدة".‏

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": هاجمنا بـ3 مسيرات ثكنة يفتاح قديش وتجمعاً مستحدثاً شرقي مستعمرة ‏حتسودت يوشع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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