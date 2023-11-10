يعقد مجلس الوزراء بهيئة تصريف الأعمال جلسة في التاسعة والنصف من صباح يوم الثلاثاء في 14 تشرين الثاني الحالي في السراي الحكومي لبحث مواضيع مدرجة على جدول الاعمال. وللاطلاع على جدول اعمال الجلسة، الضغط اعلاه.

كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الوزراء يعقد جلسة الثلاثاء المقبل في السراي الحكومي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.