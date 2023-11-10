قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف أطراف بلدة ميس الجبل ووادي السلوقي وأطراف بلدة حولا

أفادت قناة "المنار"، عن قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف أطراف بلدة ميس الجبل.
كما تعرض وادي السلوقي وأطراف بلدة حولا لقصف مدفعي معاد من عيار 155 ملم، وفق ما نقل مراسل "النشرة" في الجنوب.
ويأتي ذلك في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية عبر القصف منذ 8 تشرين الأول الماضي، حيث تسببت هذه الاعتداءات بخسائر في الأرواح وخسائر مادية وزراعية.
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