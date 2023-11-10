القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين: لم يتم التوصل بعد لأي اتفاق بشأن الأسرى والمفاوضات مستمرة

ذكرت القناة 13 الإسرائيلية نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين، أنّه لم يتم التوصل بعد إلى أي اتفاق بشأن الأسرى والمفاوضات مستمرة.

ولفت المسؤولون إلى أنّ تل أبيب "مهتمة بصفقة واسعة بشأن الأسرى ومستعدون لدفع الثمن".

وأمس، أعلن مسؤول بحركة "حماس" أنّ المحادثات مستمرة لكنه لم يتم التوصل إلى "اتفاق هدنة" مع تل أبيب، ببينما يتواصل القصف الإسرائيلي العنيف على القطاع.