أسامة حمدان: هناك جهود واتصالات مع قطر ومصر للتوصل إلى وقف لإطلاق النار لأسباب إنسانية

أكّد القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان، أنّ "هناك جهودًا واتصالات مع قطر ومصر تهدف للتوصل إلى وقف لإطلاق النار لأسباب إنسانية".

ولفت إلى أنّ "الاحتلال الإسرائيلي وبغطاء أمريكي يرفض بشكل معلن وقف إطلاق النار"، مشددًا على "أننا نؤكّد بكل ثقة أن أعداد قتلى الجيش الإسرائيلي أضعاف ما يعلن".