وزير الزراعة: سنزرع بدل كل شجرة عشرة من تلك التي احرقها العدو البربري بقذائف الفوسفور المحرمة دولياً

أكد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج، خلال مشاركته في "سوق أرضي" في الضاحية الجنوبية، أن "هناك أناس على الحدود يزرعون أجسادهم في سبيل كرامتنا، فالوطن يحتاج للتوأمة في العمل وعلى وجه الخصوص في القطاع الزراعي".

وأشار الحاج حسن، الى أن "لبنان مساحته صغيرة، ويجب تحديد العمل في هذا الاطار، ان كان زراعياً أو صناعياً من خلال الصناعات الغذائية بشكل خاص".

وشدد على "ضرورة التشبيك ما بين وزارة الزراعة وبين المجتمع المدني والمجتمع الأهلي"، منوهاً "بالعمل الذي تقدمه المؤسسات الخاصة والتعاونيات في سبيل صناعة المواد الغذائية"، مشيراً الى "ضرورة تطوير الشراكة بين مؤسسات الدولة وهذه الهيئات لأن الجميع يعمل حباً بالوطن".

وأكد الحاج حسن، أن "العدو الاسرائيلي يقصف الثروة الحرجية والنباتية والحيوانية اللبنانية بقذائف الفوسفور الابيض المحرمة دولياً من اجل حرق المساحات الخضراء والاشجار والحقول الزراعية والمزارع ممارساً لاجرامه البربري المعتاد"، موجهاً "التحية لرجال الاطفاء والدفاع المدني الذين يعملون في أماكن تشهد اشتباكات ووعد بزرع 10 شجرات مكان كل شجرة احرقها العدو".