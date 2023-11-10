تفقد المدير العام للدفاع المدني ريمون خطّار المراكز في دير القمر وبعقلين وزحلة والمصنع حيث اطلع على أوضاع العناصر واحتياجاتهم، في إطار الجولات الميدانية التي يقوم بها على المراكز المنتشرة على كافة الأراضي اللبنانية.
ودعا خطار، الى "البقاء بجهوزية تأمة وبخاصة في هذه الفترة من السنة التي تكثر فيها نداءات الإغاثة تزامناً مع وصول المنخفضات الجويّة".
وتوجه إلى العناصر بالقول "الحفاظ على السلامة العامة هو من أولويات الدفاع المدني في المرحلة الراهنة نظراً لما يسبب ذلك من انعكاس إيجابي على المواطنين ويبعث على الشعور بالطمأنينة الأمر الذي يحتاج اليه المواطنون لا سيّما في هذه الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد".
وشدد على "ضرورة التقيّد بالتوجيهات لجهة التقيّد بدوام العمل، عدم التواصل مع وسائل الإعلام أو نشر ما يتعلق بالدفاع المدني على منصات وسائل التواصل الاجتماعي دون إذن مسبق ومراعاة الأصول القانونية المعروفة لديهم في موضوع قبول الهبات منبهاً أن أي مخافة تعرض مرتكبها للعقوبة المسلكية".
كانت هذه تفاصيل خبر خطّار عزَّز جهوزية مراكز الدفاع المدني في الجبل والبقاع استعداداً لمواجهة العواصف الثلجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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