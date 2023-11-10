شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة البولندية توقع اتفاقاً ائتلافياً استعداداً للحكم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وارسو- أ.ف.ب

وقعت أحزاب المعارضة الليبرالية في بولندا اتفاقاً ائتلافياً، الجمعة، سيكون بمثابة «خارطة طريق» لتحالفها في حال توليها السلطة. وقال زعيم المعارضة الموالية لأوروبا والفائزة في الانتخابات التشريعية دونالد توسك «نريد فعلاً أن يرى البولنديون والبولنديات الذين ذهبوا للتصويت بأمل كبير، أننا من الآن فصاعداً مستعدون لتحمّل مسؤولية بلادنا وللسنوات المقبلة».

وتحدّث زعيم «الائتلاف المدني» الليبرالي المعارض دونالد توسك إلى جانب حلفائه من حزب «الطريق الثالث» الوسطي (ديمقراطي مسيحي) وحزب اليسار. وحصل «الائتلاف المدني» بزعامة الرئيس السابق للمجلس الأوروبي دونالد توسك الذي حل ثانياً في الانتخابات، إضافة إلى حلفائه في المعارضة «الطريق الثالث» واليسار، على 248 مقعداً في البرلمان من أصل 460، أي الغالبية المطلقة.

وعلى الرغم من حلوله في المرتبة الأولى في الانتخابات، لم يحصل حزب القانون والعدالة القومي الشعبوي سوى على 194 مقعداً فقط من أصل 460. ودعا زعماء التحالف المعارض رئيس الجمهورية أندريه دودا إلى تكليف توسك «بسرعة» مهمة تشكيل الحكومة الجديدة.

ولكن رئيس البلاد كلف بتشكيل الحكومة حليفه في حزب القانون والعدالة الحاكم رئيس الوزراء الحالي ماتيوش مورافيتسكي.

واتهم توسك، دودا بـ «إضاعة الوقت» من خلال اختيار مورافيتسكي. وأكد، الاثنين، أن هذا القرار الرئاسي «لن يغير شيئاً»، وأنه هو من سيصبح في النهاية رئيساً للوزراء.