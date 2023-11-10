شكرا لقرائتكم خبر عن جنوب إفريقيا تستدعي سفير إسرائيل لمناقشة سلوكه بشأن الحرب في غزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جوهانسبرج- رويترز

قالت وزارة الخارجية في بريتوريا، الجمعة، إن جنوب إفريقيا استدعت السفير الإسرائيلي، إلياف بيلوتسركوفسكي، لمناقشة سلوكه الذي وُصف بأنه «مؤسف» فيما يتعلق بالحرب في غزة.

وأضافت الوزارة في بيان أن بيلوتسركوفسكي تسلم أمر الاستدعاء، الخميس، لكنها لم تذكر تفاصيل بشأن سلوكه. وقال البيان: «مطلوب من السفير بيلوتسركوفسكي أن يتصرف وفقاً لاتفاقيات فيينا التي تمنح رؤساء البعثات الدبلوماسية امتيازات ومسؤوليات معينة من أهمها الاعتراف بالقرارات السيادية للبلد المضيف».