انت الان تتابع خبر حول فلسطين.. بيان بغداد الختامي للجنة السياسية بالجمعية البرلمانية الاسيوية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء في البيان، أنه "يشهد الواقع الاقليمي والدولي حالة من المتغيرات المتسارعة والمضطربة والتي قد تؤثر على مصالح الدول واستقرار الشعوب الاسيوية، مما ينبئ بالمزيد من التوترات نظرا للتصعيد الخطير الجاري في الاراضي الفلسطينية لا سيما قطاع غزة من احداث دامية للعدوان الهمجي المستمر من قوى الاحتلال وما يقوم به من قصف وحصار وانتهاكات وحشية وتهجير قسري وتطهير عرقي تجاوز بها كافة القيم والاعراف الانسانية والقوانين والمواثيق الدولية، حيث يستهدف هذا العدوان المدنيين العزل من خلال قصف المستشفيات والمدارس والمساجد والمنازل ومقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا)، فلا يمكن وصف ذلك الا بجرائم الابادة الجماعية، فقط يتحتم علينا اقرار العديد من التوصيات وايصالها إلى المجتمع الدولي لإيقاف كافة الانتهاكات والجرائم الإنسانية".وتم خلال الاجتماع ما يأتي:1. التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في نضاله ومقاومته المشروعة بكل الوسائل المتاحة من اجل اقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.

.2 وقف اعمال العدوان بكل اشكالها وبشكل فوري دون قيد أو شرط.

3. رفع الحصار الجائر عن غزة وايصال المساعدات الاغاثية العاجلة لأبناء الشعب الفلسطيني.

4. انشاء صندوق لإعادة اعمار المدن التي دمرها الكيان الصهيوني الإجرامي.

5. دعوة المجتمع الدولي الى اعتماد معايير موحدة في التعامل مع القضايا المماثلة.

6. دعوة المجتمع الدولي للضغط على الكيان الصهيوني الإجرامي لإيقاف الحرب الفوري والالتزام بالعهود والمواثيق الدولية الانسانية، كون ان ما يجري يهدد السلم والامن في منطقة الشرق الأوسط.

7. تقرير حق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة والتي عاصمتها القدس.

8 الدعوة إلى تأييد منح فلسطين العضوية الكاملة في الامم المتحدة.

9 رفض ووقف خطط الكيان الصهيوني الإجرامي الرامية الى ضم كامل منطقة الاغوار الفلسطينية وشمال البحر الميت والمستوطنات في الاراضي الفلسطينية في الأراضي المحتلة.

10 رفض خطط الكيان الصهيوني الإجرامي تهجير شعب غزة والضفة الغربية الى خارج حدود الدولة الفلسطينية.

11. انهاء احتلال وعدوان الكيان الصهيوني الإجرامي لكافة الاراضي الفلسطينية والسورية واللبنانية كونه يمثل طريق السلام والاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط

12 اطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين والعرب من سجون الكيان الصهيوني الإجرامي. 13 وقف كل مشاريع التهويد التي تستهدف المقدسات الاسلامية والمسيحية.

14 حث المحكمة الجنائية الدولية على اجراء تحقيق شامل في جرائم الحرب المرتكبة في غزة.

15 حث اعضاء البرلمان الدولي على اخراج الكيان الصهيوني الإجرامي من عضوية لجنة مكافحة الارهاب فيه.

وكانت قد عقدت اللجنة الدائمة للشؤون السياسية للجمعية البرلمانية الاسيوية اجتماعاً برئاسة العراق صباح اليوم الجمعة في بغداد للفترة من 10-11 تشرين الثاني الجاري بمشاركة 15 دولة اسيوية.

