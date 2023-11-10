انت الان تتابع خبر قصف إسرائيلي يودي بحياة حفيدة "إسماعيل هنية" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وسائل اعلام عربية، ان "قصفا إسرائيليا على قطاع غزة اودى بحياة الطالبة في كلية الطب "رؤى همام إسماعيل هنية"، حفيدة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس".

وشنت الطائرات الإسرائيلية غارة جوية نحو المواطنين النازحين على طريق صلاح الدين الذي وصفه الجيش بـ "الممر الآمن" لانتقال المواطنين من شمال غزة لجنوبها.



وانتشلت فرق الإسعاف والطوارئ التابعة لوزارة الصحة في غزة، اليوم الجمعة، جثث نحو 50 قتيلاً من تحت أنقاض مدرسة "البراق"، بعد تعرضها للقصف الصاروخي الجوي والمدفعي.

وأكد مكتب الإعلام الحكومي التابع لحماس أن عددًا من الدبابات تتمركز على بعد 200 متر من مدرسة "البراق" في حي النصر، حيث تحاصر الدبابات مستشفيات النصر للأطفال، والرنتيسي للسرطانات والأطفال والعيون، ومستشفى الأمراض العقلية والنفسية.

وأعلن إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني مقتل شخص وإصابة عشرين آخرين؛ جراء إطلاق قناصة إسرائيليين النار على مستشفى القدس في غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر الماضي، إلى 11078 فلسطينيا بينهم 4506 أطفال.