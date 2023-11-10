انت الان تتابع خبر انقاذ مهاجرين سوريين قبالة سواحل لبنان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الجيش اللبناني في منشور على منصة "أكس"، انه "تمكنت دورية من القوات البحرية في الجيش مقابل شاطىء طرابلس من إحباط عملية تهريب أشخاص بطريقة غير شرعية عبر البحر، ومن إنقاذ ٢٩ مهاجرًا جميعهم من الجنسية السورية كانوا على متن المركب أثناء تعرضه للغرق".وعملت القوات البحرية في الجيش والدفاع المدني في أكثر من مرة على إنقاذ أعداد من المهاجرين، فيما هلكت أعداد أخرى، بينها العديد من الأطفال والنساء.

وطالب لبنان، تكرارًا، الدول المعنية ومفوضية شؤون اللاجئين بالمساعدة على وقف التقديمات للسوريين على الأراضي اللبنانية، وتشجيعهم على العودة الطوعية والآمنة إلى بلادهم.

وتنشط عادة عمليات الهجرة غير الشرعية عبر البحر قبالة الشواطئ الشمالية، وغالبية المهاجرين من جنسيات سورية، وفلسطينية، ولبنانية.

وغالبًا ما تُنظَّم هذه الرحلات على متن قوارب أو زوارق متهالكة وغير مجهزة، وتكون دائمًا عُرضة للغرق.

