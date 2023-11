شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلي تشتبك مع الفلسطينيين في كفر قدوم والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - Israeli soldiers are seen aiming at the Palestinian protesters during a demonstration against Israeli settlements in the village of Beit Dajan near the West Bank city of Nablus. (Photo by Nasser Ishtayeh / SOPA Images/Sipa USA)No Use Germany.