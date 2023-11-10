البرهان: نطالب كافة الدول بتصنيف الدعم السريع إرهابياً

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - البرهان

الخليج 365 _ متابعات

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان، أن الأطراف السودانية تجلس في عدة منابر لحل الأزمة في البلاد وأبرزها منبر جدة.

وأضاف رئيس مجلس السيادة السوداني في كلمة خلال أعمال القمة السعودية – الإفريقية الأولى في الرياض، اليوم الجمعة، أن بعض الدول تساوي بين الدولة وقوة تمردت عليها في سابقة خطيرة، وفقا للعربية.

وأشار إلى أن هناك تجاهلا إقليميا وعالميا ضد الجرائم التي ترتكب في السودان، مطالباً بإدانة ممارسات قوات الدعم وتصنيفها بأنها إرهابية.

وعن أحداث غزة، أعرب البرهان عن تضامن بلاده مع الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته على حدود 1967.

كما شكر الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على السعي لخلق شراكة مع إفريقيا، مؤكداً مواصلة دعم الشراكة السعودية الإفريقية