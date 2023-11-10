الاحتلال الإسرائيلي يقصف مدرسة "البراق" ويُنهي حياة 50 شخصًا

ياسر رشاد - القاهرة - ارتكب "جيش الاحتلال الإسرائيلي"، مجزرة جديدة بعد قصفه لمدرسة "البراق" في غزة بالصواريخ والمدفعية، وتم انتشال 50 شهيدًا من داخل المدرسة، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الجمعة.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، الدكتور "أشرف القدرة"، قد ذكر أن قوات الاحتلال ارتكبت 12 مجزرة كبيرة خلال الساعات الماضية راح ضحيتها 260 شهيدًا.

وأوضح القدرة في بيان له، أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي علي فلسطين ارتفع إلى 11078 شهيدًا و 27490 مواطنًا بجراح مختلفة.

واستهدفت قوات الاحتلال مجمع الشفاء الطبي 5 مرات متتالية ولازال يستهدف محيط المستشفى حتى اللحظة.

فلسطين تُعلن انقطاع الكهرباء كُليًا عن المستشفى الإندونيسي في غزة

انقطعت الكهرباء بشكل كامل عن المستشفى "الإندونيسي" شمالي قطاع غزة، حسبما أفاد نبأ عاجل للتليفزيون الفلسطيني، مساء اليوم الجمعة.

وصرح رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة: "سنُسيطر على قطاع غزة بالكامل بعد الحرب، ولا نثق في أي قوات دولية".

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، بأن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، يجتمع مع رؤساء المجلس الإقليمي من جنوب إسرائيل (قادة المستوطنين)، اليوم، لأول مرة، منذ أن دمرت العديد من مستوطناتهم في هجوم حماس الواسع في 7 أكتوبر.

قطر تُحذر الاحتلال الإسرائيلي من ارتكاب مجزرة جديدة

حذرت "وزارة الخارجية القطرية"، من نية جيش الاحتلال الإسرائيلي الواضحة لارتكاب مجزرة جديدة في مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، وسط اشتباكات وحصار إسرائيلي له، حسبما أفادت وسائل إعلام قطرية، مساء اليوم الجمعة.