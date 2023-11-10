زلزال عنيف بقوة 5.2 ريختر يضرب منطقة غرب إيران

ياسر رشاد - القاهرة - ضرب زلزال عنيف وصلت قوته إلى 5.2 درجة ضرب منطقة "عبادان"، غربي إيران، بالقُرب من الحدود مع العراق، حسبما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، مساء اليوم الجمعة.

وذكرت الهيئة الأمريكية، أن الزلزال وقع على عُمق عشرة كيلومترات.

وكان قد وقع زلزال بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر، أمس الخميس، في مناطق شمال غرب سوريا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا".

ونقلت الوكالة عن المركز الوطني للزلازل، قوله إن محطات الرصد التابعة له سجلت الهزة في الساعة 5:32 بالتوقيت المحلي صباح اليوم، في لواء إسكندرون على مسافة 77 كيلومترًا شمال غربي مدينة إدلب.

زلزال عنيف يضرب الفلبين بقوة 6.2 درجة

وفي وقت سابق، ضرب زلزال عنيف بقوة 6.2 درجات على مقياس ريختر، شمال "الفلبين"، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، مساء الأربعاء.

ونقلت وكالة الأنباء الفلبينية الحكومية عن معهد الفلبين لعلم البراكين والزلازل قوله، إن الزلزال وقع في بلدة كالايان بمقاطعة كاغايان.

الزلزال الذي كان مركزه على بعد 22 كيلومترا شمال غرب جزيرة دالوبيري، ضرب المنطقة حوالي الساعة 11.35 صباحا بالتوقيت المحلي (03:35 ت.غ).

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو خسائر في الأرواح.