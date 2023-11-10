وصول الطائرة السعودية الثانية لإغاثة الشعب الفلسطيني إلى قطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة - وصلت إلى مطار العريش الدولي اليوم الجمعه الطائرة الإغاثية السعودية الثانية لمساعدة الفلسطينيين فى غزة وعلى متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت 35 طنا من المواد غذائية والإيوائية تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع والتي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.



يأتي ذلك في إطار دور المملكة التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.