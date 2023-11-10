جنوب إفريقيا: استدعاء سفير إسرائيل احتجاجا على سلوكه المرتبط بالحرب في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قالت وزارة الخارجية في جنوب إفريقيا اليوم الجمعة، إنه على المحكمة الجنائية الدولية أن تحقق مع قادة إسرائيل في جرائم حرب وإبادة جماعية.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الجنوب إفريقية إلى استدعاء سفير الاحتلال الإسرائيلي هناك، احتجاجا على سلوكه المؤسف والمرتبط بالحرب في غزة.

أعلنت حكومة جنوب أفريقيا، الاثنين الماضي، عزمها استدعاء جميع دبلوماسييها في إسرائيل لمناقشة قلقها إثر تطور الأوضاع في قطاع غزة.

فيما قال الوزير في مكتب رئيس جنوب أفريقيا خومبودزو نتشافيني، في مؤتمر صحفي إن حكومة جنوب أفريقيا قررت سحب جميع دبلوماسييها في تل أبيب للتشاور.

وصرحت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور في وقت سابق، عن قلقها إزاء استمرار استهدف الأطفال والمدنيين الأبرياء في الأراضي الفلسطينية، قائلة "نشعر أن طبيعة الرد من إسرائيل أصبحت عقابًا جماعيًا".

وأضافت ناليدي، "من الضروري أن نشير إلى قلق جنوب أفريقيا بينما نواصل الدعوة إلى وقف شامل للأعمال العدائية".