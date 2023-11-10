صور.. مساعد وزير الداخلية لمنطقة الصعيد ومدير أمن الأقصر يتفقدان دير مارجرجس

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر - محمد محروس:

تفقد اللواء خالد عبد الحميد مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، واللواء دكتور حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، دير الشهيد مارجرجس بجبل الرزيقات غرب الأقصر، وذلك لتفقد نقاط الخدمات الأمنية المتبعة لتأمين المواطنين خلال احتفالاتهم خلال الفترة المقبلة بدير الشهيد مارجرجس بجبل الرزيقات بمركز ومدينة أرمنت بالجنوب الغربي من محافظة الأقصر.

جاء ذلك في حضور اللواء محمد الصاوي حكمدار المديرية، واللواء دكتور ولاء رضوان مساعد مدير أمن الأقصر، واللواء محمد العدلي مساعد مدير أمن الأقصر، والعميد ضياء ماهر مدير إدارة مرور الأقصر، والعميد إسلام عاطف مدير إدارة الحماية المدنية بالأقصر، والعقيد خالد الغول مدير إدارة المرافق والاشغالات بالأقصر، وعدد من القيادات الأمنية المرافقة له.

كان في استقبال الوفد، الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والنائب البابوي للدير، والراهب القمص توماس الرزيقي أمين الدير، والراهب القس فام الرزيقي مسئول أمن الدير.

يذكر أن احتفالات الشهيد مارجرجس الروماني، في ديره بجبل الرزيقات، تبدأ يوم السبت المقبل 11 نوفمبر وتستمر حتى يوم 16 نوفمبر، ومن المتوقع توافد عدد كبير من الزوار، تقدم لهم خدمات روحية عبارة عن قداسات يومية، ومجموعات التربية الكنسية، وترفع بخور العشية والدورة ثم النهضة الروحية، ويتناوب عدد من المطارنة والأساقفة في إلقاء العظات التي يحضرها الآلاف يوميا.