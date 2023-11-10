الجنائية الدولية: على إسرائيل الالتزام بسيادة القانون والتوقف عن ممارساتها

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، اليوم الجمعة، إن ما يحصل في غزة أمر فظيع بنفس فظاعة ما حدث يوم السابع من أكتوبر.

وأضاف خان أنه على إسرائيل الالتزام بسيادة القانون والتوقف عن ممارساتها، إذ ينبغي السماح للعاملين في المجال الإنساني بالدخول إلى غزة، مؤكدا أن عليها احترام القانون الدولي الإنساني.

وكان مستشار رئيس مكتب الإعلام الحكومي في غزة أعلن اليوم الجمعة، إن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم وسائل محرمة دوليا في الحرب التي يشنها حاليا على القطاع.

وأكد على أن الحالة الحياتية في القطاع صعبة جدا حاليا، مشيرا إلى أن الاحتلال يتعمد تجويع المدنيين في غزة من خلال قصف المخابز ومنع المساعدات.

ولفت مستشار رئيس مكتب الإعلام الحكومي في غزة إلى أن نسبة الاستهدافات في شمال القطاع وجنوبه متوازية وأن أكذوبة الجنوب الآمن باتت واضحة.