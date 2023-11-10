شكرا لقرائتكم خبر عن "المؤتمر": شعب مصر كله داعم لموقف الرئيس السيسي من الأوضاع فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، بإعلان حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى تخفيض أوجه الدعاية وتوجيهها للأشقاء فى غزة، مشيرا إلى أن القرار ليس غريبا على الحملة التى تسير بخطى مدروسة وتستشف الأحداث وتغير مجريات الأمور معها، فمنذ بداية الأحدث أوقفت الحملة نشاطها تضامنا مع فلسطين.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر قناة "DMC"، أن الاستحقاق الدستورى يأتى وسط ظرف استثنائى تمر به البلاد، والشعب المصري بالكامل داعم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في موقفه، مشيرا إلى أن ذلك يعكس صدق الرئيس السيسي وحرصه على دعم القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن سبق وتم التبرع بالدم، والأحزاب مشتركون في التحالف المشكل لدعم حملة المرشح عبد الفتاح السيسي، مضيفا أنهم سوف ينظمون 4 مؤتمرات أولها في بالعريش شمال سيناء، يوم 14 نوفمبر، ثم في سوهاج ثم الدقهلية ثم الغردقة، مضيفا: "نحاول إيصال صوتنا بالمحافظات، وهناك استمارة طرحناها على موقع الحزب وكوادرنا بالمحفظات "ماذا تريد من الرئيس؟" وسنسلمها بنهاية فترة الدعاية الانتخابية لحملة الرئيس عبد الفتاح السيسى".