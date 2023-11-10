شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب "المصريين": الشعب المصرى مع الرئيس السيسى لنبنى وطننا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، في المؤتمر الجماهيري الحاشد، الذي نظمه حزب مصر المستقبل، تحت مظلة تحالف الأحزاب المصرية المنضوي تحت رايته 42 حزبًا سياسيًا، في محافظة سوهاج، من أجل دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك مع انطلاق الدعاية الانتخابية للسباق الرئاسي، وفقًا لإعلان الهيئة الوطنية لانتخابات الرئاسة.

وقال ”أبو العطا“، خلال كلمته في مؤتمر دعم الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة: "في حياة الأمم والشعوب أيامًا ومواقف فارقة يحق لكل مخلص من أبنائها أن يكون على مستوى تلك المواقف والأحداث وألا يقف منها متهاونًا أو متخاذلًا أو حتى محايدًا خاصة إذا كان الأمر يتعلق بمصير الوطن، واليوم نحن أمام موقف من تلك المواقف الجليلة، وحدث من تلك الأحداث العظيمة التي تتعلق بمصير وطننا ألا وهو الاستحقاق الرئاسي المقبل والذي تجري فعالياته خلال الأسابيع القليلة المقبلة".

وأضاف رئيس حزب ”المصريين“: "لقد كان تحالف الأحزاب المصرية واضحًا منذ البداية وصادقًا مع نفسه منذ الوهلة الأولى عندما رفض الصمت والجلوس في مقاعد المتفرجين أو الوقوف على الحياد واختار أن يعلنها صراحة بالوقوف خلف الدولة المصرية بتأييد لا محدود ودعم غير مسبوق للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسًا للجمهورية لدورة رئاسية جديدة ليستكمل ما بدأه من ملحمة تشييد وبناء لم تحدث في تاريخ مصر وربما في تاريخ العالم أجمع بشهادة القاصي والداني".

وتابع عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية: "إن وقوفنا اليوم خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي ليس من قبيل المداهنة أو النفاق أو سعيًا وراء تحقيق مكاسب شخصية من وراء تأييده بل فرضه الواقع الذى لا يكذب ولا يتجمل من خلال إنجازات الرجل في شتى بقاع مصر من أقصاها إلى أقصاها، فلم تخلو قرية أو مركز أو مدينة مصرية من مشروعات كبرى غيرت ملامحها وشكلت فيها واقعًا جديدًا كان حلمًا لأبنائها على مر الأجيال، مشروعات كبرى في كل المجالات تعطى الأمل لكل الأجيال في أن الغد القادم أفضل كثيرًا من الأمس المنقضي ومن الحاضر القائم بمشيئة الله".

واختتم: "إن الحديث عن الإنجازات التي شهدتها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي يحتاج سردها إلى ساعات وساعات لكننا أردنا فقط أن نعطى لهذا الرجل حقه الذى يستحقه، أردنا أن نقول له أن شعب مصر يقدر ما قمت به وما تقوم به وما تحلم به لخدمة وطننا الغالي وأمتنا العظيمة، على الرغم من الظروف القاسية التي يمر بها العالم اليوم سياسيًا واقتصاديًا، لذلك نقول لك أيها الرئيس سِر على بركة الله، الله معك، وشعب مصر العظيم معك، معك لنبني وطننا، ونعيد المجد لأمتنا".

جدير بالذكر أن هناك وفد من تحالف الأحزاب المصرية قد شارك في المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي نظمه حزب مصر المستقبل بسوهاج، وعلى رأسهم النائب تيسير مطر، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام التحالف، ولفيف من قيادات الأحزاب والتحالف، فضلًا عن الآلاف من أهالي سوهاج من مختلف الفئات والطوائف.