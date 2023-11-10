شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علوم سياسية :زيارة أمير قطر للقاهرة لتنسيق جهود وقف العدوان على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد شاكر، أستاذ العلوم السياسية، عن أبرز محددات زيارة أمير قطر إلى القاهرة، موضحًا أن الزيارة تأتي في سياق عالمي إقليمي يواكب التطورات التى تشهدها القضية الفلسطينية من اعتداءات إسرائيلية متكررة، إضافة إلى مطالبات دولية وعربية بوقف إطلاق النار ونزيف الدم.

وأضاف شاكر، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن إسرائيل استجابت أمس قليلًا، لكن لا بد أن يكون هناك المزيد من الضغط من قِبل الدول العربية، لافتًا إلى أن زيارة أمير قطر تعد محاولة للتنسيق العربي لمحاولة المزيد من الضغط، بجانب ملف الأسرى.

وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن إسرائيل وافقت على وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 4 ساعات لإدخال المساعدات، منوهًا بأن الداخل الإسرائيلي يضغط أيضًا من أجل استرداد الأسرى الذين تم احتجازهم منذ يوم 7 أكتوبر الماضى.