زعم الجيش الإسرائيلي أنّه يهاجم أهدافًا لحزب الله في جنوب لبنان ردًا على إطلاق مسيّرات وصواريخ مضادة للدروع والدبابات". واعترف بإصابة ثلاثة جنود إسرائيليين بجروح خطيرة جراء إطلاق صاروخ مضاد للدبابات على موقع عسكري في منطقة المنارة، كما اعترف بإصابة جندي بجروح خطيرة وجندي آخر بجروح متوسطة نتيجة سقوط طائرة بدون طيار. وفي وقت سابق، استهدف الجيش الإسرائيلي أطراف عيتا الشعب وكفرحمام وياطر ويارون وكفرشوبا والهبارية.

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي اعترف بإصابة 5 جنود بينهم 4 بحالة خطرة إثر استهدافهم بمسيرة وصاروخ مضاد للدروع من لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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