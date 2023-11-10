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طلاب تشاد بالقاهرة يحتفلون بتخريج 18 طالبا وطالبة من الجامعات المصرية (صور)

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ياسر رشاد - القاهرة - احتفل اتحاد عام الطلاب التشاديين بمصر، أمس الخميس، بتخريج دفعة جديدة ويبلغ عددهم 18 طالبا وطالبة من الجامعات والمعاهد المصرية لعام 2023، وكان شعارا اليوم“ دورة الإنقاذ والنهضة”.


شارك في الاحتفالية الطقم الدبلوماسي وعلي رأسهم الدكتور فضل جمعة الأزهري المستشار التجاري والوزير المفوض بسفارة تشاد، والمستشار الأول بالسفارة إبراهيم محمد طاهر، والسكرتير الأول بالسفارة أبكر أليفة علي زمرتي، وأحمد السيد أمين العلاقات الخارجية بحزب العدل.


كما حضر السفير محمد نصر الدين رئيس الجمعية الأفريقية اللجنة القومية للاتحاد الإفريقي، والدكتورة آمنة فراع مندوب عام الجمعية ورئيسة نادى المرآة الأفريقية، ومحمد علي أبو، رئيس الجالية التشاديين بالقاهرة، والدكتور كريم حسين القنصل الأسبق بسفارة مصر لدى النيجر، حسين بن ياسر أمين النور رئيس الاتحاد العام للطلاب التشاديين بمصر.
بدء مراسم الاحتفالية بالسلام الوطني لدولتي تشاد ومصر، ثم سماع ما تيسير من القرآن الكريم، والترحيب بالحضور من وفود السفارة التشادية والسفراء ورؤساء الاتحادات من جنسيات مختلفة.


استئناف الحفلة بكلمة ممثل سفارة تشاد بالقاهرة، فضل جمعة الأزهري المستشار التجاري والوزير المفوض، بتقديم التهنئة لكافة الطلاب الخريجين من بلاده.


وقال جمعة، إن اليوم ترسمون ملحمة في مستقبلكم بعد سنوات عديدة من العمل والجد والاجتهاد خلال مراسم عملكم، موضحا بأن الشباب هم ذخيرة المستقبل وبناء الوطن.


وقدم الدكتور فضل جمعة الأزهري، المستشار التجاري والوزير المفوض بسفارة تشاد بالقاهرة، الشكر لجمهورية مصر العربية علي البذل والجهد المقدم للشعبهم ولطلابهم من أجل العلم والارتقاء والتطور والتنمية، مؤكدا بأن العلاقة بين البلدين وطيدة وتاريخية.


من جانبه سرد السفير محمد نصر الدين رئيس الجمعية الأفريقية اللجنة القومية للاتحاد الإفريقي، تاريخه الطويل وعمله منذ سنوات في دولة تشاد.


وأكد نصر الدين، أن مصر دائما تمد العطاء لأبناء تشاد منذ سنوات طويلة، مضيفا بأن الاتحاد العام للطلاب تشاد تأسس عام 1951م منذ ذلك الوقت نجد أن الخريجين من الجامعات المصرية يتولون مناصب مرتفعة في نجامينا.


وأشاد حسين بن ياسر أمين النور رئيس الاتحاد العام للطلاب التشاديين بمصر، بالدور المصري الذي تلعبه من أجل أبناء تشاد في أرض الكنانه، من أجل الأرتقاء بالعلم والمعرفة.


وقال ياسر، إن الاتحاد العام للطلاب تشاد تأسس عام 1951م، وانهم يسعون من خلاله لتقديم الدعم والمساندة لكافة الطلاب والطالبات المتواجدون في مصر، من حيث التدريبات والكورسات وورش العمل للمساهمة في ارتقائهم من أجل بناء الوطن.

 

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أحد خريجي الجامعات المصرية من تشاد
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حسين بن ياسر أمين النور رئيس الاتحاد العام للطلاب التشاديين بمصر
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18 طالبا وطالبة من تشاد خريجي الجامعات والمعاهد المصرية

 

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18 طالبا وطالبة من تشاد خريجي الجامعات والمعاهد المصرية
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الضيوف الكرام
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الوفود المشاركة
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الشاعر صالح إسحاق
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منصف التشادي خريج الجامعات والمعاهد المصرية
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مراسم التخريج
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صورة تذكارية
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صورة تذكارية
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صورة تذكارية
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مراسم التخريج
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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