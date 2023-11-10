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قمه الرياض بين ولى العهد السعودية وأمير قطر تبحث تطورات الأوضاع بغزة

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ياسر رشاد - القاهرة -  

 


عقد ولى العهد السعودى وأمير قطر تميم بن حمد اليوم الجمعه قمه سعوديه قطريه فى الرياض. بحث الزعيمان   العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في غزة ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة.
من ناحيه أخرى بدأ القادة الزعماء والقادة العرب فى التوافد على العاصمه السعوديه لحضور القمه العربيه الطارئة غدا السبت والتى يعقبها قمه اسلاميه. كان الرئيس السورى بشار الأسد أول الحاضرين بعد وصول أمير قطر.
يبحث القادة والزعماء فى القمتين العربية والإسلاميه وقف الحرب والعدوان على غزه وتكثيف الجهود لزيادة حجم المساعدات الإنسانيه والعوده إلى المفاوضات على أساس حل الدولتين. كما يبحث القادة اتخاذ موقف موحد وصارم تجاه محاولات التهجير ومنع وقوع نكبه جديدة.

ولى العهد وأمير قطر
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ولى العهد السعودية وأمير قطر
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ولى العهد السعودية وأمير قطر
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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