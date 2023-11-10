الرئيس الأوكراني يُناقش تقليل الاعتماد على الغرب في التسليح

ياسر رشاد - القاهرة - ناقش الرئيس الأوكراني "فلاديمير زيلينسكي"، مع أعضاء القيادة العليا للقوات المسلحة كيفية تحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجات البلاد للقذائف والصواريخ والطائرات المسيرة والعربات المدرعة، حسبما أفادت وسائل إعلام أوكرانية، مساء اليوم الجمعة.

وفي ختام الاجتماع، كتب زيلينسكي في قناته على "تيليجرام": "ناقشنا الميزانية العسكرية للعام المقبل، مع التركيز على تحقيق الاكتفاء من الاحتياجات للقذائف والصواريخ والطائرات المسيرة والعربات المدرعة. بحسب الميزانية للعام 2024، سيتم تخصيص 46.9 مليار دولار للاحتياجات العسكرية".

وخلال الاجتماع تمت مناقشة خطط استمرار القتال، وتعزيز نظام الدفاع الجوي لمدينة خيرسون في الجزء الذي تسيطر عليه أوكرانيا وإجلاء الأوكرانيين من غزة.

وذكرت بلومبرج يوم الجمعة نقلاً عن مصادر أن الاتحاد الأوروبي لن يتمكن على الأرجح من الوفاء بالتزاماته المتعلقة بتزويد كييف بمليون قذيفة مدفعية بحلول مارس 2024.

ويُلاحظ أنه بمرور نصف المدة المقررة تقريبا، لم تتسلم أوكرانيا سوى 30 بالمئة فقط من الشحنات الموعودة.

وكانت كييف ذكرت في وقت سابق أنها تبحث عن سبل لتصنيع الأسلحة داخليا في البلاد، لا سيما الطائرات المسيرة والصواريخ البعيدة المدى، وأنظمة الدفاع الجوي.

زيلينسكي يُصدر قرارًا عاجلاً بشأن الأحكام العُرفية والتعبئة في أوكرانيا

وقّع الرئيس الأوكراني "فلاديمير زيلينسكي"، على القوانين التي اعتمدها البرلمان الأوكراني بشأن تمديد "حالة الحرب" والتعبئة حتى 14 فبراير 2024، حسبما أفادت وكالة ""نوفوستي"الروسية، مساء اليوم الخميس.

وتم نشر الوثائق ذات الصلة على الموقع الإلكتروني للبرلمان الأوكراني، وتم وضع علامة على كلا العملين على أنهما مُدرجان بتوقيع زيلينسكي.

وفي وقت سابق، يوم الأربعاء، أيد البرلمان الأوكراني قوانين تمديد التعبئة وحالة الحرب في البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى.

وقد تم تطبيق نظام حالة الحرب في أوكرانيا منذ 24 فبراير 2022، وفي اليوم التالي، وقع فلاديمير زيلينسكي مرسوما بشأن التعبئة العامة.

وأفاد البرلماني الأوكراني أليكسي جونشارينكو أنه كان من المفترض إجراء انتخابات برلمانية في نهاية أكتوبر، ولكن بسبب تمديد حالة الحرب، لن يتم إجراء الانتخابات هذا العام.