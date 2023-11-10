البرهان من السعودية: "الدعم السريع" استعان بمرتزقة من 8 دول إفريقية

ياسر رشاد - القاهرة - قال الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الإنتقالي السوداني، إن مليشيات الدعم السريع المتمردة، إستعانت بالمجرمين والإرهابيين من مختلف أرجاء العالم.

وأضاف البرهان، خلال مشاركته في القمة السعودية الأفريقية، أن قيادات الدعم السريع إستعانت بمرتزقه من ليبيا وسوريا واليمن وجنوب السودان وتشاد ومالي والنيجر وأفريقيا الوسطي ومن دول أخري من العالم.

وأوضح الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الإنتقالي السوداني، أن بلاده تتعرض لانتهاكات جسيمة من قبل مليشيات الدعم السريع المتمردة، مضيفًا أنهم بعدما فشله في السيطرة على البلاد من أيام التمرد ألأولى إنتهجوا سياسة التدمير الممنهج للدولة السودانية، في إرثها وثقافتها ومقدراتها ونسيجها الاجتماعي.

وأكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، أن الدعم السريع احتلو بيوت المواطنين ونهبوا ممتلكاتهم واغتصبوا نساءهم ودمروا البنية التحتية للدولة، من مستشفيات ومرافق خدمية ودور حكومية وبنية صناعية عامة وخاصة وفي سبيل تحقيق أطماعهم مارسوا التطهير العرقي والتهجير القسري للسكان في الخرطوم ودارفور.

اجتمع الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الإنتقالي بالسودان، مع وولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لبحث آفاق التعاون المشترك بين الخرطوم والرياض بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

وأطلع الفريق البرهان ولي العهد السعودي، على تطورات الأوضاع في السودان على خلفية الحرب مع الدعم السريع، والذي نتج عنه إستهداف للمدنيين وقتل الأبرياء العزل وتخريب للمؤسسات والمنشآت الحيوية ومشروعات البنية التحتية.

وأكد رئيس مجلس السيادة، أنه بالرغم من كل هذه الإنتهاكات التي مارستها هذه المليشيا الإرهابية، إستجابت حكومة السودان للجلوس معها في منبر جدة من أجل إنهاء معاناة السودانيين وتم التوصل في مايو الماضي لإتفاق تخرج بموجبه هذه القوات من منازل المواطنين لمواقع متوافق عليها، إلاّ أنها لم تمتثل لذلك وواصلت حربها علي المواطنيين الأبرياء في الخرطوم ودارفور.

وجدد رئيس مجلس السيادة إلتزام السودان بمنبر جدة بإعتباره آلية لمعالجة الأزمة السودانية.

من جانبه أكد ولي العهد السعودي وقوف المملكة بجانب السودان ودعمها لوحدته وأمنه وسلامة أراضيه، مبيناً أن السودان يعد دولة مهمة بالنسبة للمملكة، ولا يمكن التفريط في إستقراره وتماسكه.و

قال الأمير محمد بن سلمان إن جهود المملكة من أجل التوصل إلى السلام في السودان هي إلتزام ومسؤولية تجاه هذا البلد الشقيق، مؤكداً أن هذه الجهود ستستمر حتى تؤتي ثمارها.

وقطع بن سلمان بأن تقسيم السودان أو تفتيته هو خط أحمر بالنسبة للسعودية، مضيفاً بأنهم يتطلعون إلى إحلال الإستقرار والسلام في السودان قريباً لما يمثله السودان من أهمية في المنطقة ولما هو موعود به من خير كثير وإزدهار ونمو وتطور.