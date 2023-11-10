"احنا على عتبة سيئة مش عايز أوصفها".. المرشح عبد السند يمامة: نحتاج لإصلاح الاقتصاد

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

تحدث المرشح الرئاسي في انتخابات الرئاسة المصرية المقبلة، عبد السند يمامة، اليوم الجمعة، خلال مؤتمر انتخابي له في الدقهلية، حول رؤيته لحل الأزمة الاقتصادية.

وقال عبد السند يمامة خلال مؤتمره الجماهيري الأول في قرية ميت فارس مركز بني عبيد محافظة الدقهلية: "أقدم ملخصًا من 30 صفحة، جرى إعداده بواسطة خبراء في المالية والاقتصاد، وأعطت أمثلة البعض أساء فهمها".

وتابع عبد السند يمامة خلال حديثه في المؤتمر: "ما أؤكد عليه أن الجنيه المصري فقد 85% من قيمته منذ عام 2014، وزادت الأسعار 10 أضعاف، متسائلًا هل زادت الأجور بمثل ما زادت الأسعار؟ مجيبًا "بالطبع لا".

وحول أهمية القطاع الخاص ومشاركته في الجانب الاقتصادي قال عبد السند يمامة: القطاع الخاص يمثل قوة كبيرة، وما يمكن أن يترك للقطاع الخاص، يجب أن نتركه له، مع كامل الاحترام لدور المؤسسات الوطنية في الجانب الاستراتيجي".

وأضاف المرشح الرئاسي: "نستفيد من مشاركة القطاع الخاص في جذب الاستثمارات الخارجية،

وأكد عبد السند يمامة أن الإصلاح الاقتصادي ممكن بشرط "تحقيق البرنامج والمنهج الصحيح بالتطبيق وعدم التدخل، رغم احنا على عتبة سيئة مش عايز أوصفها".