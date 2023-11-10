"خطير".. المرشح عبد السند يمامة: إعلان مبادئ سد النهضة يقيد حرية مصر ويجب الانسحاب منه

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

المرشح عبد السند يمامة الحديث على ضرورة الحفاظ على الحصة التاريخية من مياه نهر النيل وخطر سد النهضة الأثيوبي قائلًا : "الأمر بمثابة حياة أو موت للمصريين فهو من الأنهار الدولية التي تنظمها القوانين الدولية فلا يجوز لأي دولة أن تقوم بأي عمل على النهر بشكل منفرد.

أكمل حديثه: "مصر ضيعت أكثر من فرصة، خاصة فرصة اتفاق المبادئ في 2015، والتي لم تلتزم بها إثيوبيا، والأمر ينتقص من سيادة الدولة المصرية، وجرى تقييد حرية مصر في هذا الاتفاق خاصة البند العاشر، وهو منع مصر من اتخاذ أي إجراء ضد إثيوبيا نظرًا لنص الاتفاق بأن أي خلاف أو نزاع يحل عن طريق التفاوض وليس المحكمة، ما تسبب في منعنا من اتخاذ إجراءات عديدة.

وطالب عبد السند يمامة بالانسحاب بشكل عاجل من هذا الاتفاق للحفاظ على حقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل.

واستطرد المرشح لرئاسة الجمهورية: "كان يجب علينا أن ننتهز الفرصة حينما أعطى الرئيس الأمريكي الضوء الأخضر لمصر باتخاذ أي عمل عسكري بشأن سد النهضة، ولكن الآن لا يوجد أمامنا إلا الحلول السلمية، وكان فيه حاجات كتيرة متعملتش".